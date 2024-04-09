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Комітет Ради завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, — нардеп

9 квітня 2024 22:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Комітет Ради завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, — нардеп
Засідання Верховної Ради України. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони України завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Документ вже підготували до другого читання, яке відбудеться вже незабаром. 

Про це заявив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму блозі в Telegram.

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Коли буде розгляд законопроєкту

За повідомленням політика, у середу, 10 квітня, документ внесуть до парламенту. 

"Там багато знову змін, тому я б дочекався тексту висновку Комітету та таблиці. Ну і 10 квітня він вже буде в залі Ради", — пише нардеп.

Проте Железняк зауважив, що під час читання доля законопроєкту буде непередбаченою. Тому остаточна версія документа, за його словами, буде саме після його розгляду Парламентом, критики, а також голосування в цілому.

Комітет Ради завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, — нардеп - фото 1
Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, раніше Комітет ВРУ з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, і тепер його будуть розглядати окремо, як новий документ.

Водночас сам Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про мобілізацію виступив провідним елементом російської дезінформації проти української влади. 

Верховна Рада
Україна
нардепи
мобілізація
законопроєкт

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