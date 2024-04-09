Комітет Ради завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, — нардеп

Засідання Верховної Ради України. Фото ілюстративне: УНІАН

Парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони України завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Документ вже підготували до другого читання, яке відбудеться вже незабаром.

Про це заявив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму блозі в Telegram.

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Коли буде розгляд законопроєкту

За повідомленням політика, у середу, 10 квітня, документ внесуть до парламенту.

"Там багато знову змін, тому я б дочекався тексту висновку Комітету та таблиці. Ну і 10 квітня він вже буде в залі Ради", — пише нардеп.

Проте Железняк зауважив, що під час читання доля законопроєкту буде непередбаченою. Тому остаточна версія документа, за його словами, буде саме після його розгляду Парламентом, критики, а також голосування в цілому.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, раніше Комітет ВРУ з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, і тепер його будуть розглядати окремо, як новий документ.

Водночас сам Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про мобілізацію виступив провідним елементом російської дезінформації проти української влади.