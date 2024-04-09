Комитет Рады завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, — нардеп

Заседание Верховной Рады Украины. Фото иллюстративное: УНИАН

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Украины завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Документ уже подготовили ко второму чтению, которое состоится в скором времени.

Об этом заявил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем блоге в Telegram.

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Когда будет рассмотрение законопроекта

По сообщению политика, в среду, 10 апреля, документ будет внесен в парламент.

"Там много опять изменений, поэтому я бы дождался текста вывода Комитета и таблицы. Ну и 10 апреля он уже будет в зале Рады", — пишет нардеп.

Однако Железняк отметил, что во время чтения судьба законопроекта будет непредсказуемой. Поэтому окончательная версия документа, по его словам, будет именно после рассмотрения Парламентом, критики, а также голосования в целом.

Скриншот сообщения Железняка

Напомним, ранее Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, и теперь его будут рассматривать отдельно, как новый документ.

В то же время сам Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации выступил ведущим элементом российской дезинформации против украинской власти.