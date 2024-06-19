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Комітет з Нацбезпеки проігнорував правку щодо бронювання ще однієї категорії громадян — нардеп

19 червня 2024 21:24
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бронювання адвокатів — комітет з Нацбезпеки не прийняв правку
Працівник ТЦК виписує повістку. Фото: 20 хвилин
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У багатьох областях України є випадки тиску на адвокатів зі сторони працівників ТЦК. Ця категорія громадян досі не може бути заброньованою від мобілізації.

Про це повідомив народний депутат України Микола Тищенко в Telegram у середу, 19 червня.

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Тищенко подав правку (№2184) до Закону "Про мобілізацію". У ній пропонується доповнити перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Проте, за словами нардепа, подану правку проігнорували.

"Комітет з питань Нацбезпеки на чолі з Олександром Завітневичем проігнорували цю правку", — повідомив нардеп.

За словами Тищенка, зараз у багатьох областях чиниться тиск на адвокатів шляхом вручення їм повісток під час обшуків, слідчих дій та суду.

"Якщо це не виправити, то вже незабаром ми отримаємо купу позовів до європейських судів щодо порушення прав наших громадян. І це за крок до членства в ЄС", — наголосив він.

Зазначимо, що на сайті Президента України 28 травня була створена петиція із закликом до влади доповнити перелік категорій громадян, які можуть бути заброньовані від мобілізації. Зокрема, у ній йдеться про адвокатів. За два тижні петиція набрала понад 10 тисяч голосів.

Бронювання адвокатів петиція
Петиція на сайті президента. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада внесла правки до закону про "клуб білого бізнесу". Це документ про економічне бронювання для підприємців.

Також ми писали, що критично важливі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Однак працівникам можуть відмовити у бронюванні, якщо підприємство надасть не всі необхідні документи або Міністерство економіки виявить підробку.

Микола Тищенко
армія
мобілізація
бронювання
народні депутати
ТЦК та СП
адвокат

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