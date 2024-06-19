Бронирование адвокатов – комитет по Нацбезопасности не принял правку

Работник ТЦК выписывает повестку. Фото: 20минут

Во многих областях Украины есть случаи давления на адвокатов со стороны работников ТЦК. Эта категория граждан до сих пор не может быть забронирована от мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Украины Николай Тищенко в Telegram в среду, 19 июня.

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Тищенко подал правку (№2184) в закон "О мобилизации". В нем предлагается дополнить перечень военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Однако, по словам нардепа, данную правку проигнорировали.

"Комитет по вопросам Нацбезопасности во главе с Александром Заветневичем проигнорировали эту правку", — сообщил нардеп.

По словам Тищенко, сейчас во многих областях оказывается давление на адвокатов путем вручения им повесток во время обысков, следственных действий и суда.

"Если это не исправить, то уже в скором времени мы получим кучу исков в европейские суды о нарушении прав наших граждан. И это в шаге от членства в ЕС", — подчеркнул он.

Отметим, что на сайте Президента Украины 28 мая была создана петиция с призывом к власти дополнить список категорий граждан, которые могут быть забронированы от мобилизации. В частности, в ней говорится об адвокатах. За две недели петиция набрала более 10 тысяч голосов.

Петиция на сайте президента. Фото: скриншот

Напомним, 18 июня Верховная Рада внесла поправки в закон о "клубе белого бизнеса". Это документ об экономическом бронировании для предпринимателей.

Также мы писали, что критически важные предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако работникам могут отказать в бронировании, если предприятие предоставит не все необходимые документы или Министерство экономики выявит подлог.