Отмена мобилизации до 25 лет – комитет рекомендует принять проект закона в целом

Верховная рада Украины. Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в понедельник, 5 августа, поддержал законопроект об отмене мобилизации до 25 лет. В то же время члены комитета рекомендовали принять этот документ в целом.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз в комментарии Интерфакс-Украина.

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Так, Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом доработанный законопроект №11379-д о внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам Фриз, благодаря этому удастся устранить правовую коллизию, позволяющую мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. В то же время те, кто был мобилизован до принятия закона, может уволиться в запас.

"Они могут быть уволены с военной службы в запас, если не изъявили желания продлить службу", — сказала нардеп.