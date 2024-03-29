Комітет завершив розгляд правок до закону про мобілізацію, — нардеп
Комітет з питань оборони у п'ятницю, 29 березня, завершив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було понад чотири тисячі.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Розгляд правок до закону про мобілізацію
Железняк розповів, що сьогодні Комітет з питань оборони завершив розгляд всіх 4 269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Він зазначив, що, на перший погляд, ніби все вже повністю готово, але є нюанси.
"Законопроєкт ще чекає пару етапів до голосування у другому читанні. По-перше, зараз будуть розглядати додаткові комітетські правки. Це ще довго. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю", — пояснив нардеп.
Водночас Гончаренко заявив, що є велика ймовірність того, що 10 квітня законопроєкт вже буде винесений на розгляд в сесійну залу.
Нагадаємо, 27 березня у Верховній Раді відхилили поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом.
Також Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років.
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