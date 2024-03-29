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Комітет завершив розгляд правок до закону про мобілізацію, — нардеп

29 березня 2024 13:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Комітет завершив розгляд правок до закону про мобілізацію, — нардеп
Верховна Рада. Фото: Ярослав Железняк/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Комітет з питань оборони у п'ятницю, 29 березня, завершив розгляд  усіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було понад чотири тисячі.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко

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Розгляд правок до закону про мобілізацію

Железняк розповів, що сьогодні Комітет з питань оборони завершив розгляд  всіх 4 269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Він зазначив, що, на перший погляд, ніби все вже повністю готово, але є нюанси.

"Законопроєкт ще чекає пару етапів до голосування у другому читанні. По-перше, зараз будуть розглядати додаткові комітетські правки. Це ще довго. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю", — пояснив нардеп. 

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Скриншот допису Ярослава Железняка

Водночас Гончаренко заявив, що є велика ймовірність того, що 10 квітня законопроєкт вже буде винесений на розгляд в сесійну залу.

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Скриншот допису Олексія Гончаренка

Нагадаємо, 27 березня у Верховній Раді відхилили поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом. 

Також Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років. 

Олексій Гончаренко
Ярослав Железняк
закон
мобілізація

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