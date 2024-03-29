Комитет завершил рассмотрение правок к закону о мобилизации, — нардеп

Верховная Рада. Фото: Ярослав Железняк/Facebook

Комитет по вопросам обороны в пятницу, 29 марта, завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации. Их было более четырех тысяч.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

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Рассмотрение поправок к закону о мобилизации

Железняк рассказал, что сегодня Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение всех 4 269 поправок к законопроекту о мобилизации. Он отметил, что, на первый взгляд, вроде бы все уже полностью готово, но есть нюансы.

"Законопроект еще ждет пару этапов до голосования во втором чтении. Во-первых, сейчас будут рассматривать дополнительные комитетские правки. Это еще долго. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу", — пояснил нардеп.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

В то же время Гончаренко заявил, что велика вероятность того, что 10 апреля законопроект уже будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, 27 марта в Верховной Раде отклонили поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.

Также Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет. Документ предусматривает только базовую военную подготовку, которую можно пройти до 24 лет.