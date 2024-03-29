Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Комитет завершил рассмотрение правок к закону о мобилизации, — нардеп arrow

Комитет завершил рассмотрение правок к закону о мобилизации, — нардеп

29 марта 2024 13:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Комитет завершил рассмотрение правок к закону о мобилизации, — нардеп
Верховная Рада. Фото: Ярослав Железняк/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Комитет по вопросам обороны в пятницу, 29 марта, завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации. Их было более четырех тысяч.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Рассмотрение поправок к закону о мобилизации

Железняк рассказал, что сегодня Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение всех 4 269 поправок к законопроекту о мобилизации. Он отметил, что, на первый взгляд, вроде бы все уже полностью готово, но есть нюансы.

"Законопроект еще ждет пару этапов до голосования во втором чтении. Во-первых, сейчас будут рассматривать дополнительные комитетские правки. Это еще долго. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу", — пояснил нардеп.

null
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

В то же время Гончаренко заявил, что велика вероятность того, что 10 апреля законопроект уже будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

null
Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, 27 марта в Верховной Раде отклонили поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.

Также Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет. Документ предусматривает только базовую военную подготовку, которую можно пройти до 24 лет.

Алексей Гончаренко
Ярослав Железняк
закон
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ