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Комітет Ради відхилив поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом

27 березня 2024 15:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Комітет Ради відхилив поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом
Верховна Рада України. Фото: slovoidilo.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Верховній Раді відкинули пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для осіб з певним доходом та податковими зобов’язаннями. Таке рішення ухвалив комітет Ради з національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін у коментарі LIGA.net у середу, 27 березня.

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Ігор Копитін зазначив, що хоча були окремі пропозиції про відстрочку для платників податків з високими доходами, вони були відхилені без дебатів, оскільки це створило б неприйнятний прецедент "війни для бідних". Він також висловив думку, що ці поправки можуть бути розглянуті під час другого читання у Верховній Раді.

"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їхній облік", – додав Копитін.

Нагадаємо, що народний документ Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію.

Раніше ми писали, що юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що у Раді відповіли, щодо яких положень в законопроєкті про мобілізацію дійшли згоди.

Верховна Рада
Слуга народу
нардепи
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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