Комітет Ради відхилив поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом
У Верховній Раді відкинули пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для осіб з певним доходом та податковими зобов’язаннями. Таке рішення ухвалив комітет Ради з національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін у коментарі LIGA.net у середу, 27 березня.
Чому відхилили пропозиції для законопроєкту про мобілізацію
Ігор Копитін зазначив, що хоча були окремі пропозиції про відстрочку для платників податків з високими доходами, вони були відхилені без дебатів, оскільки це створило б неприйнятний прецедент "війни для бідних". Він також висловив думку, що ці поправки можуть бути розглянуті під час другого читання у Верховній Раді.
"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їхній облік", – додав Копитін.
Нагадаємо, що народний документ Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію.
Раніше ми писали, що юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію.
Також ми повідомляли, що у Раді відповіли, щодо яких положень в законопроєкті про мобілізацію дійшли згоди.
Читайте Новини.LIVE!