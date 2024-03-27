Комітет Ради відхилив поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом

Верховна Рада України. Фото: slovoidilo.ua

У Верховній Раді відкинули пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для осіб з певним доходом та податковими зобов’язаннями. Таке рішення ухвалив комітет Ради з національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін у коментарі LIGA.net у середу, 27 березня.

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Ігор Копитін зазначив, що хоча були окремі пропозиції про відстрочку для платників податків з високими доходами, вони були відхилені без дебатів, оскільки це створило б неприйнятний прецедент "війни для бідних". Він також висловив думку, що ці поправки можуть бути розглянуті під час другого читання у Верховній Раді.

"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їхній облік", – додав Копитін.

Нагадаємо, що народний документ Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію.

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