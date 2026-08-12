Не лише мобілізація: що чекає відрахованих курсантів без присяги

Курсант. Фото: Сухопутні війська ЗСУ, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Підписання контракту з вищим військовим навчальним закладом позбавляє 17-річних юнаків права просто передумати та повернутися до цивільного життя. Навіть один день перебування у статусі курсанта означає, що у разі відрахування через небажання вчитися хлопець підлягатиме негайній мобілізації, уникнути якої можна лише за наявності серйозних проблем зі здоров'ям, підтверджених військово-лікарською комісією.

Таке роз'яснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Що буде з курсантом у разі дострокового відрахування з військового навчального закладу

Вступ до вищого військового навчального закладу та підписання контракту тягне за собою серйозні юридичні наслідки, навіть якщо вступнику лише 17 років і він ще не встиг скласти присягу.

Намір достроково покинути інститут через зміну планів чи недисциплінованість автоматично активує механізм призову. Відповідно до частини 11 статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", відрахованих курсантів чоловічої статі направляють безпосередньо до військових частин для проходження служби під час мобілізації. Правознавці наголошують, що в умовах воєнного стану час фактичного навчання не грає жодної ролі, тож наслідки настають незалежно від того, провчився юнак чотири роки чи всього один день.

Окрім перспективи опинитися в армії, колишній курсант стикнеться з фінансовими санкціями. Частина 10 статті 25 згаданого закону зобов'язує осіб, які розривають контракт за власним бажанням або через неуспішність, повністю компенсувати Міністерству оборони України витрати, пов'язані з їхнім утриманням у закладі освіти. Якщо молода людина відмовиться повертати кошти добровільно, держава стягуватиме цей борг у судовому порядку.

Чи може екс-курсант уникнути мобілізації

Уникнути відправки до військового підрозділу після відрахування можна лише за наявності вагомих законних причин. Юристи зазначають, що такі причини вичерпно прописані у пункті 3 частини 5 статті 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Найбільш реальним шляхом залишається отримання постанови військово-лікарської комісії про повну непридатність до військової служби або ж про тимчасову непридатність із призначенням переогляду через термін від 6 до 12 місяців.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, батьки-одинаки, які самотужки виховують неповнолітніх дітей і володіють офіційно оформленою відстрочкою від мобілізації, наділені законним правом виїжджати за межі України. Юристи пояснили, чи можуть вони виїжджати самостійно, не беручи із собою дітей.

Поряд із цим, військовозобов'язані громадяни з підтвердженою третьою групою інвалідності автоматично захищені від призову та повністю звільняються від необхідності проходити медичні огляди ВЛК. Попри це, правознавці наполегливо радять своєчасно легалізувати відстрочку, а не розраховувати на сам факт проблем зі здоров'ям, тим паче що чинні правила дозволяють зробити це дистанційно.