Кому доведеться йти в ЦНАП для продовження відстрочки

Черга в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Якщо електронні реєстри не змогли підтвердити підстави для відстрочки, військовозобов'язаним можливо доведеться повторно звертатися до ЦНАПів. Для всіх інших передбачено автоматичне подовження, інформація про яке з'являється у розширених даних застосунку "Резерв+" одразу ж після оновлення застосунку на смартфоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

Як перевірити чи підтягнулась і оновилась відстрочка автоматично

Механізм автоматичного подовження відстрочки від мобілізації вимагає від військовозобов'язаних самостійної перевірки актуальності своїх даних. Про успішне продовження цього статусу військовозобов'язаному стає відомо через спеціальне сповіщенням, яке надходить безпосередньо у мобільний застосунок "Резерв+".

Проте у міністерстві нагадують, що самого лише пуш-повідомлення недостатньо і варто перевірити все особисто. Щоб переконатися у зміні термінів, користувачу необхідно оновити свій військово-обліковий документ. Для цього потрібно зайти у розділ "Сервіси" та відкрити розширену інформацію з державного реєстру. Саме там має відобразитися нова дата, до якої діє звільнення від призову, що є остаточним підтвердженням успішної роботи алгоритму автопродовження.

У кого автоматично поновлюються відстрочки в 2026

Станом на серпень 2026 року відстрочки від мобілізації, які поновлюються автоматично можливі у таких громадян:

Люди з інвалідністю.

Громадяни, яких тимчасово визнано непридатними до військової служби.

Батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи.

Особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи.

Особи, чиї близькі родичі або батько чи мати чоловіка або дружини мають інвалідність I чи II групи.

Жінки та чоловіки військовослужбовців, які виховують дитину.

Батьки, на утриманні яких перебувають троє або більше дітей.

Здобувачі освіти, зокрема студенти та аспіранти.

Працівники закладів вищої та професійної освіти.

Громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час бойових дій чи дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, яких посмертно нагородили за проявлену мужність під час Революції Гідності.

Особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військовослужбовці, які повернулися з полону.

Батьки дітей із тяжкими захворюваннями, навіть якщо дитині не встановлено інвалідність.

Особи, які здійснюють постійний догляд за тяжкохворим членом сім’ї.

Опікуни людей, яких суд визнав недієздатними.

Особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.

Громадяни, які доглядають за родичами другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.

Одинокі батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.

Педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл.

Громадяни віком від 18 до 25 років після проходження однорічного контракту.

Коли потрібно йти в ЦНАП, а не чекати автоматичне подовження відстрочки

Водночас цифрова система охоплює далеко не всі випадки, тому значній частині громадян доведеться оновлювати свої документи у традиційний спосіб. Повторний візит до Центру надання адміністративних послуг є обов'язковим для тих, чия категорія звільнення від призову в принципі не передбачає автоматичного продовження.

Крім того, особиста подача паперів чекає на військовозобов'язаних, чиї законні підстави для відстрочки залишаються чинними, однак державні електронні бази з технічних чи інших причин не змогли їх верифікувати. У таких ситуаціях розв'язати проблему можна виключно через фізичне надання необхідних довідок адміністраторам ЦНАПу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що подання пакету документів на відстрочку від мобілізації через ЦНАП вимагає максимальної повноти довідок. Юристи роз'яснили, що буде, якщо не принести до установи ідентифікаційний код.

Паралельно у Верховній Раді ініційовано розширення підстав для надання відстрочки від призову. Законодавча пропозиція полягає у тому, щоб розширити права й для тих чоловіків, які змушені виховувати дитину самостійно, бо матір виїхала за кордон.