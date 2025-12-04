Скільки конфліктів трапляється під час мобілізації — відповідь представника ВР

Федір Веніславський. Фото: radiosvoboda.org

Під час мобілізаційних заходів емоційні конфлікти та протистояння трапляються нечасто. Йдеться лише про 5% випадків.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Реклама

Читайте також:

Статистика конфліктів під час заходів з оповіщення населення

За словами нардепа, до комітету статистика надходить із Генштабу. Близько 90–95 % мобілізаційних заходів відбуваються без конфліктів.

"Лише 5% (мобілізаційних заходів, — Ред.) відбуваються у формі протистояння, емоційного конфлікту. Це потрапляє на відео, тиражується, і складається враження, що мобілізація має суцільні порушення", — пояснив Веніславський.

За його словами, проблеми є, але суцільних порушень у мобілізації немає.

Також представник парламенту зазначив, що про порушення з боку представників ТЦК та СП громадяни можуть повідомляти керівництву військкомату або ж звертатися з позовом до суду. Уповноважений Верховної Ради України із прав людини після отримання скарги має право завітати до ТЦК та СП.

Згідно з чинним законодавством, дозволяється виконувати мобілізаційні заходи, аби доставити до ТЦК та Сп тих, хто зобов'язаний служити, але намагається цього уникнути. А от рішення щодо більш жорсткого покарання для ухилянтів у Верховній Раді поки що підтримує недостатня кількість парламентарів.

Раніше Веніславський заявив, що в Україні не знизять мобілізаційний вік. Питання щодо обов'язкової мобілізації жінок поки що теж не розглядають.

Також ми повідомляли, що в Україні не планують скорочувати кількість громадян, які мають право на відстрочку. Аби реалізувати таку ідею, довелося б редагувати закон про мобілізацію.