Україна
Главная Мобилизация Конфликты во время мобилизации — в ВР назвали количество

Конфликты во время мобилизации — в ВР назвали количество

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 01:30
Сколько конфликтов случается во время мобилизации — ответ представителя ВР
Федор Вениславский. Фото: radiosvoboda.org

Во время мобилизационных мероприятий эмоциональные конфликты и противостояние случаются нечасто. Речь идет только о 5% случаев.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Читайте также:

Статистика конфликтов во время мероприятий по оповещению населения

По словам нардепа, в комитет статистика поступает из Генштаба. Около 90–95% мобилизационных мероприятий проходят без конфликтов.

"Только 5% (мобилизационных мероприятий, — Ред.) происходят в форме противостояния, эмоционального конфликта. Это попадает на видео, тиражируется, и создается впечатление, что мобилизация имеет сплошные нарушения", — объяснил Вениславский.

По его словам, проблемы есть, но сплошных нарушений в мобилизации нет.

Также представитель парламента отметил, что о нарушениях со стороны представителей ТЦК и СП граждане могут сообщать руководству военкомата или же обращаться с иском в суд. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека после получения жалобы имеет право посетить ТЦК и СП.

Согласно действующему законодательству, разрешается выполнять мобилизационные мероприятия, чтобы доставить в ТЦК и СП тех, кто обязан служить, но пытается этого избежать. А вот решение о более жестком наказании для уклонистов в Верховной Раде пока поддерживает недостаточное количество парламентариев.

Ранее Вениславский заявил, что в Украине не снизят мобилизационный возраст. Вопрос об обязательной мобилизации женщин пока тоже не рассматривают.

Также мы сообщали, что в Украине не планируют сокращать количество граждан, которые имеют право на отсрочку. Чтобы реализовать такую идею, пришлось бы редактировать закон о мобилизации.

Верховная Рада конфликт Федор Вениславский военный призыв мобилизация парламент
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
