Головна Мобілізація Мобілізація юнаків молодше 25 років і жінок — що кажуть у ВР

Мобілізація юнаків молодше 25 років і жінок — що кажуть у ВР

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 01:30
Мобілізація в Україні — у ВР відповіли, чи буде зниження мобілізаційного віку та призов жінок
Федір Веніславський. Фото: sluga-narodu.com

Знижувати мобілізаційний вік в Україні наразі не планують. Жодного законопроєкту щодо примусової мобілізації жінок також немає.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. 

Читайте також:

Чи зміняться в Україні правила мобілізації 

Веніславський зазначив, що впродовж півтора року статистика призову стабільна: щомісяця мобілізують близько 30 тисяч громадян. Рішення щодо дозволу молодикам віком 18–22 років виїжджати за кордон, на його думку, не було помилкою, хоча нібито вже сто тисяч хлопців, скориставшись цією привілеєю, покинули Україну.

"Якщо вони не можуть бути призвані за мобілізацією, а до зниження мобілізаційного віку в нас точного немає політичної волі ні у президента, ні в парламенту, то навіщо людей обмежувати, наприклад, у можливості отримувати освіту або ж іншим чином себе реалізувати за кордоном? А після війни вони повернуться", — зазначив нардеп.

Плани щодо мобілізації жінок, за його словами, не змінюються й навряд чи зміняться найближчим часом. Щоправда, після війни підготовка до спротиву знадобиться всім українцям, адже треба бути готовими до того, що РФ рано чи пізно може схотіти знову напасти на Україну.

"Після війни, коли буде укладено мирний договір, маємо думати, як усе населення залучити до національного спротиву, військової підготовки. Я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готовими до захисту Вітчизни", — наголосив представник парламенту.

Раніше Федір Веніславський заявив, що в Україні не планують скорочувати кількість громадян, які мають право на відстрочку. Аби реалізувати таку ідею, довелося б редагувати закон про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що після початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість студентів віком 25+. Деякі чоловіки вступають до вишів, щоб отримати відстрочку.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
