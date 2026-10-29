Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: УНІАН

Другий сенат Конституційного Суду України 28 жовтня розглянув конституційну скаргу Анатолія Лужинецького та ухвалив Рішення №13-р(ІІ)/2026. КСУ підтвердив, що люди, які відбувають довічне покарання, не можуть скористатися умовно-достроковим звільненням для проходження військової служби за контрактом.

Про це повідомили в пресслужбі КСУ, передає Новини.LIVE.

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Які обмеження залишаться чинними

Рішення стосується частини першої статті 81-1 Кримінального кодексу України. Вона регулює умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби за контрактом.

Також ця процедура недоступна для людей, засуджених за умисне вбивство двох або більше осіб. Конституційний Суд визнав відповідні положення Кримінального кодексу такими, що відповідають Конституції України.

Чому КСУ підтримав обмеження

Суд пояснив, що цей механізм має тимчасовий характер. Він діє під час мобілізації та/або воєнного стану. Для звільнення також потрібно відповідати спеціальним вимогам щодо віку, стану здоров’я, фізичної підготовки та професійно-психологічного стану.

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Крім того, військова служба передбачає роботу зі зброєю та бойовою технікою. Тому держава має враховувати можливі ризики для військової дисципліни, виконання бойових завдань, а також життя і здоров’я військових та цивільних.

Окремо Суд визначив підхід до гарантій для людей, засуджених до довічного позбавлення волі:

"об’єктивна вимога щодо забезпечення особі, засудженій до довічного позбавлення волі, реалістичної перспективи звільнення не означає, що такій особі має бути надано доступ до кожного передбаченого законом механізму звільнення від подальшого відбування покарання; її сутність полягає в забезпеченні для такої особи юридичної можливості домогтися перегляду необхідності подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі та, за наявності відповідних підстав, звільнення від нього".

Таким чином, заборона на звільнення для проходження військової служби не скасовує інших передбачених законом можливостей змінити правовий статус засудженого.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов’язані українці, які отримали повістку й опинилися в розшуку ТЦК через неявку, у певних випадках можуть домогтися зняття з розшуку без сплати штрафу у 8500 гривень. Юрист радить спершу перевірити законні способи вирішення ситуації. Серед них — адвокатські запити та закриття справи через сплив строків давності.

Також Новини.LIVE писали, що адвокат Сергій Старенький пропонував залучати засуджених, які перебувають у колоніях, до оплачуваних робіт для потреб оборони. Зокрема, йшлося про виготовлення інженерних загороджень. Така робота є окремим напрямом і не передбачає автоматичного звільнення для проходження військової служби.