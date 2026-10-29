Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: УНІАН

Второй сенат Конституционного Суда Украины 28 октября рассмотрел конституционную жалобу Анатолия Лужинецкого и принял Решение № 13-р(ІІ)/2026. КСУ подтвердил, что лица, отбывающие пожизненное наказание, не могут воспользоваться условно-досрочным освобождением для прохождения военной службы по контракту.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ, передает Новини.LIVE.

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Какие ограничения останутся в силе

Решение касается части первой статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины. Она регулирует условно-досрочное освобождение осужденных для прохождения военной службы по контракту.

Также эта процедура недоступна для лиц, осужденных за умышленное убийство двух или более человек. Конституционный Суд признал соответствующие положения Уголовного кодекса соответствующими Конституции Украины.

Почему КСУ поддержал ограничения

Суд пояснил, что этот механизм носит временный характер. Он действует во время мобилизации и/или военного положения. Для освобождения также необходимо соответствовать специальным требованиям относительно возраста, состояния здоровья, физической подготовки и профессионально-психологического состояния.

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Кроме того, военная служба предполагает работу с оружием и боевой техникой. Поэтому государство должно учитывать возможные риски для военной дисциплины, выполнения боевых задач, а также жизни и здоровья военных и гражданских лиц.

Отдельно Суд определил подход к гарантиям для лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы:

"объективное требование об обеспечении лицу, приговоренному к пожизненному лишению свободы, реалистичной перспективы освобождения не означает, что такому лицу должен быть предоставлен доступ к каждому предусмотренному законом механизму освобождения от дальнейшего отбывания наказания; его сущность заключается в обеспечении для такого лица юридической возможности добиться пересмотра необходимости дальнейшего отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы и, при наличии соответствующих оснований, освобождения от него".

Таким образом, запрет на освобождение для прохождения военной службы не отменяет других предусмотренных законом возможностей изменить правовой статус осуждённого.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные украинцы, получившие повестку и оказавшиеся в розыске ТЦК из-за неявки, в определенных случаях могут добиться снятия с розыска без уплаты штрафа в размере 8500 гривен. Юрист советует сначала проверить законные способы решения ситуации. Среди них — адвокатские запросы и закрытие дела в связи с истечением срока давности.

Также Новини.LIVE писали, что адвокат Сергей Старенький предлагал привлекать осужденных, находящихся в колониях, к оплачиваемым работам для нужд обороны. В частности, речь шла об изготовлении инженерных заграждений. Такая работа является отдельным направлением и не предусматривает автоматического освобождения для прохождения военной службы.