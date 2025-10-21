Контракт 18-24 розширили — можна самостійно обирати бригаду

Військові на навчаннях. Фото: t.me/azov_media

Програми Міністерства оборони "Контракт 18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Відтепер бійці самостійно зможуть обирати бригаду, в якій хочуть служити.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Павло Паліса у Facebook 21 жовтня.

Розширення програми "Контракт 18-24"

"Продовжуємо розширювати "Контракт 18-24". На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України", — розповів Паліса.

Він зазначив, що тепер кожен, хто хоче захищати Україну у такому віці, може обрати для служби будь-яку бригаду. Водночас усі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь.

Нагадаємо, раніше молодша лейтенантка Алла Пунько розповіла, які бригади найпопулярніші серед програми "Контракт 18-24". За її словами, у списку лідерів чотири підрозділи.

Також ми писали, що українці віком 60+ тепер можуть служити у ЗСУ. Вони мають право укладати контракт і можуть звертатися до ТЦК та рекрутингових центрів.