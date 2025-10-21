Контракт 18-24 расширили — можно самостоятельно выбирать бригаду

Военные на учениях. Фото: t.me/azov_media

Программу Министерства обороны "Контракт 18-24" расширили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Отныне бойцы самостоятельно смогут выбирать бригаду, в которой хотят служить.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса в Facebook 21 октября.

Расширение программы "Контракт 18-24"

"Продолжаем расширять "Контракт 18-24". Вначале можно было выбрать только несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины", — рассказал Палиса.

Он отметил, что теперь каждый, кто хочет защищать Украину в таком возрасте, может выбрать для службы любую бригаду. В то же время все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь.

Напомним, ранее младший лейтенант Алла Пунько рассказала, какие бригады самые популярные среди программы "Контракт 18-24". По ее словам, в списке лидеров четыре подразделения.

Также мы писали, что украинцы в возрасте 60+ теперь могут служить в ВСУ. Они имеют право заключать контракт и могут обращать в ТЦК и рекрутинговые центры.