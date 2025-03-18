Контракт 18-24 — військові зможуть здобувати освіту під час служби

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_mo

​Військові 18-24 років зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Навчання військових під час служби

Міністерство оборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти.

Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

"Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри — як у війську, так і в цивільному житті", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, раніше у Міноборони роз'яснили, як розпочати службу за "Контрактом 18-24".

Також у ЗСУ назвали найпопулярніші посади на "Контракт 18-24" серед новобранців.