Контракт 18-24 — военные смогут получать образование во время службы

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_mo

Военные 18-24 лет смогут получать высшее образование, не прерывая службу. Для этого необходимо получить разрешение от командира соединения или высшего командования.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Обучение военных во время службы

Министерство обороны разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, которые позволяют контрактникам и призывникам в возрасте 18-24 лет учиться в учреждениях высшего образования.

Для этого необходимо получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляется приказом по воинской части.

"Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18-24". Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере — как в армии, так и в гражданской жизни", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Минобороны

Напомним, ранее в Минобороны разъяснили, как начать службу по "Контракту 18-24".

Также в ВСУ назвали самые популярные должности на "Контракт 18-24" среди новобранцев.