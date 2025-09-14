"Контракт 18–24" — підполковник ЗСУ Жорін пояснив, як мотивують молодь

Максим Жорін. Фото: armyinform.com

До лав 3-ї ОШБр долучається чимало молоді. У таких бійців є пропозиції, а керівництво допомагає втілити ці ідеї в життя.

Про в інтерв’ю АрміяInform розповів ексочільник "Азова", заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Реклама

Читайте також:

На яких посадах можуть служити бійці віком 18–24 років

За словами Жоріна, наразі розглядають пропозиції щодо розширення переліку посад, які підпадають під програму "Контракт 18–24". Раніше це були лише піхотинці, згодом додали операторів БпЛА, а наразі пропонують додати саперів. На думку ексочільника "Азова", сапери мають підпадати під програму, оскільки зазвичай працюють або в гарячих точках, або в небезпечних умовах.

До лав захисників України активно долучаються молоді люди.

"Молодь приходить, молодь мотивована, її досить багато. Це абсолютно інші люди в сенсі енергії, щодо ініціативи. Я можу сказати, що більшість наших успішних і відомих проєктів — це насамперед ініціатива молодих людей, які ще вчора була цивільними", — зазначив Жорін.

Серед проєктів, які вже вдалося реалізувати, перша в Україні школа наземно-роботизованих комплексів. Академія Killhouse, яка раніше діяла як школа FPV, наразі є величезним навчальним комплексом, який включає роботу із PVP, "крилами" й наземно-роботизованими комплексами. Наразі школи відкрили у Дніпрі, Києві, Львові й Черкасах.

"У нас найширша мережа навчальних закладів із FPV, причому ми навчаємо і цивільних (для них окремий курс є), і поглиблено військових, які в інших підрозділах працюють у напрямі БпЛА. Вони можуть звертатися до нашої школи й отримувати знання, покращувати фах або спеціалізацію, змінювати профіль", — пояснив заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Нагадаємо, "Контракт 18–24" планують розширити. У такому разі скористатися програмою, можливо, зможуть бійці, яких раніше мобілізували.

Також ми повідомляли, що бійців, які завершать службу за "Контрактом 18–24" до досягнення мобілізаційного віку, теж можуть мобілізувати. Винятком є молоді люди, в яких є відстрочка.