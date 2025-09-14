Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация "Контракт 18–24" — Жорин объяснил, как мотивируют бойцов

"Контракт 18–24" — Жорин объяснил, как мотивируют бойцов

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 01:30
"Контракт 18–24" —:подполковник ВСУ Жорин объяснил, как мотивируют молодежь
Максим Жорин. Фото: armyinform.com

В ряды 3-й ОШБр приобщается немало молодежи. У таких бойцов есть предложения, а руководство помогает воплотить эти идеи в жизнь.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал экс-глава "Азова", заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин.

Реклама
Читайте также:

На каких должностях могут служить бойцы в возрасте 18–24 лет

По словам Жорина, сейчас рассматривают предложения касательно расширения перечня должностей, которые подпадают под программу "Контракт 18–24". Ранее это были только пехотинцы, впоследствии добавили операторов БпЛА, а сейчас предлагают добавить саперов. По мнению экс-главы "Азова", саперы должны подпадать под программу, поскольку обычно работают или в горячих точках, или в опасных условиях.

В ряды защитников Украины активно приобщаются молодые люди.

"Молодежь приходит, молодежь мотивирована, ее достаточно много. Это совершенно другие люди в смысле энергии, по инициативе. Я могу сказать, что большинство наших успешных и известных проектов — это прежде всего инициатива молодых людей, которые еще вчера были гражданскими", — отметил Жорин.

Среди проектов, которые уже удалось реализовать, первая в Украине школа наземно-роботизированных комплексов. Академия Killhouse, которая ранее действовала как школа FPV, сейчас является огромным учебным комплексом, включающем работу с PVP, "крыльями" и наземно-роботизированными комплексами. Школы открыли в Днепре, Киеве, Львове и Черкассах.

"У нас самая широкая сеть учебных заведений по FPV, причем мы обучаем и гражданских (для них отдельный курс есть), и углубленно военных, которые в других подразделениях работают в направлении БпЛА. Они могут обращаться в нашу школу и получать знания, улучшать профессию или специализацию, менять профиль", — объяснил заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин.

Напомним, "Контракт 18–24" планируют расширить. В таком случае воспользоваться программой, возможно, смогут бойцы, которых ранее мобилизовали.

Также мы сообщали, что бойцов, которые завершат службу по "Контракту 18–24" до достижения мобилизационного возраста, тоже могут мобилизовать. Исключением являются молодые люди, у которых есть отсрочка.

армия мобилизация контракт Максим Жорин военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации