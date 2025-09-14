"Контракт 18–24" —:подполковник ВСУ Жорин объяснил, как мотивируют молодежь

Максим Жорин. Фото: armyinform.com

В ряды 3-й ОШБр приобщается немало молодежи. У таких бойцов есть предложения, а руководство помогает воплотить эти идеи в жизнь.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал экс-глава "Азова", заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин.

На каких должностях могут служить бойцы в возрасте 18–24 лет

По словам Жорина, сейчас рассматривают предложения касательно расширения перечня должностей, которые подпадают под программу "Контракт 18–24". Ранее это были только пехотинцы, впоследствии добавили операторов БпЛА, а сейчас предлагают добавить саперов. По мнению экс-главы "Азова", саперы должны подпадать под программу, поскольку обычно работают или в горячих точках, или в опасных условиях.

В ряды защитников Украины активно приобщаются молодые люди.

"Молодежь приходит, молодежь мотивирована, ее достаточно много. Это совершенно другие люди в смысле энергии, по инициативе. Я могу сказать, что большинство наших успешных и известных проектов — это прежде всего инициатива молодых людей, которые еще вчера были гражданскими", — отметил Жорин.

Среди проектов, которые уже удалось реализовать, первая в Украине школа наземно-роботизированных комплексов. Академия Killhouse, которая ранее действовала как школа FPV, сейчас является огромным учебным комплексом, включающем работу с PVP, "крыльями" и наземно-роботизированными комплексами. Школы открыли в Днепре, Киеве, Львове и Черкассах.

"У нас самая широкая сеть учебных заведений по FPV, причем мы обучаем и гражданских (для них отдельный курс есть), и углубленно военных, которые в других подразделениях работают в направлении БпЛА. Они могут обращаться в нашу школу и получать знания, улучшать профессию или специализацию, менять профиль", — объяснил заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин.

Напомним, "Контракт 18–24" планируют расширить. В таком случае воспользоваться программой, возможно, смогут бойцы, которых ранее мобилизовали.

Также мы сообщали, что бойцов, которые завершат службу по "Контракту 18–24" до достижения мобилизационного возраста, тоже могут мобилизовать. Исключением являются молодые люди, у которых есть отсрочка.