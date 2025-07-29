Контракт для громадян 60 років — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав закон, який дозволяє громадянам старше 60 років служити у війську за контрактом. Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.

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Підпис цього закону свідчить про те, що тепер під час воєнного стану чоловіки від 60 років можуть за бажанням підписувати контракт та служити у війську. Однак за умови, що вони визнані придатними до служби військово-лікарською комісією та мають письмову згоду від командира військової частини.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.

Зазначається, що для них строк дії контракту — один рік, але є можливість його продовження. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

Крім того, громадяни, які належать до цієї категорії, мають випробовувальний термін на два місяці. Якщо ж військовий не пройшов його, контракт розривається.

У випадку закінчення воєнного стану, такий контракт припиняється достроково.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон щодо контрактів із ЗСУ після 60 років. Таке рішення діє виключно на добровільних засадах.

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