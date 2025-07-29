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Головна Мобілізація Контракт для 60-річних — Зеленський підписав закон

Контракт для 60-річних — Зеленський підписав закон

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 12:52
Контракт для громадян 60 років — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав закон, який дозволяє громадянам старше 60 років служити у війську за контрактом. Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.

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Контракт для громадян 60 років

Підпис цього закону свідчить про те, що тепер під час воєнного стану чоловіки від 60 років можуть за бажанням підписувати контракт та служити у війську. Однак за умови, що вони визнані придатними до служби військово-лікарською комісією та мають письмову згоду від командира військової частини.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.

Зазначається, що для них строк дії контракту — один рік, але є можливість його продовження. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

Крім того, громадяни, які належать до цієї категорії, мають випробовувальний термін на два місяці. Якщо ж військовий не пройшов його, контракт розривається.

У випадку закінчення воєнного стану, такий контракт припиняється достроково.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон щодо контрактів із ЗСУ після 60 років. Таке рішення діє виключно на добровільних засадах.

Також ми писали, які одноразові виплати можуть отримати контрактники. Розмір виплати залежить від військового звання.

Володимир Зеленський закон армія війна в Україні контракт військовослужбовці
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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