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Контракт для 60-летних — Зеленский подписал закон

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:52
Контракт для граждан 60 лет — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля подписал закон, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в армии по контракту. Такие контрактники смогут занимать небоевые должности.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

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Контракт для граждан 60 лет

Подпись этого закона свидетельствует о том, что теперь во время военного положения мужчины от 60 лет могут по желанию подписывать контракт и служить в армии. Однако при условии, что они признаны годными к службе военно-врачебной комиссией и имеют письменное согласие от командира воинской части.

Такие контрактники смогут занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.

Отмечается, что для них срок действия контракта — один год, но есть возможность его продления. Офицеры соответствующего возраста смогут подписать контракт после обязательного согласования кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

Кроме того, граждане, которые относятся к этой категории, имеют испытательный срок на два месяца. Если же военный не прошел его, контракт расторгается.

В случае окончания военного положения, такой контракт прекращается досрочно.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон о контрактах с ВСУ после 60 лет. Такое решение действует исключительно на добровольных началах.

Также мы писали, какие единовременные выплаты могут получить контрактники. Размер выплаты зависит от воинского звания.

Владимир Зеленский закон армия война в Украине контракт военнослужащие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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