Контракт для граждан 60 лет — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля подписал закон, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в армии по контракту. Такие контрактники смогут занимать небоевые должности.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

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Контракт для граждан 60 лет

Подпись этого закона свидетельствует о том, что теперь во время военного положения мужчины от 60 лет могут по желанию подписывать контракт и служить в армии. Однако при условии, что они признаны годными к службе военно-врачебной комиссией и имеют письменное согласие от командира воинской части.

Такие контрактники смогут занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.

Отмечается, что для них срок действия контракта — один год, но есть возможность его продления. Офицеры соответствующего возраста смогут подписать контракт после обязательного согласования кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

Кроме того, граждане, которые относятся к этой категории, имеют испытательный срок на два месяца. Если же военный не прошел его, контракт расторгается.

В случае окончания военного положения, такой контракт прекращается досрочно.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон о контрактах с ВСУ после 60 лет. Такое решение действует исключительно на добровольных началах.

Также мы писали, какие единовременные выплаты могут получить контрактники. Размер выплаты зависит от воинского звания.