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Головна Мобілізація Рада ухвалила закон щодо контрактів із ЗСУ після 60 років

Рада ухвалила закон щодо контрактів із ЗСУ після 60 років

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 20:00
Контракт із ЗСУ після 60 років - Рада ухвалила закон
Українські військові. Фото: Telegram Генштабу ЗСУ

Громадянам України, які досягли 60-річного віку, дозволили добровільно укладати контракт на службу в Збройних силах. Таке рішення діє виключно на добровільних засадах.

Про це повідомляє нардеп Роман Костенко у Facebook.

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Пост Костенка. Фото: скриншот

Контракт із ЗСУ після 60 років

"Закон надає особам 60+ років право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби", — пояснив Костенко.

За його словами, це дозволить залучити досвідчених фахівців до виконання завдань на спеціалізованих і небойових посадах.

"Примусу немає — тільки мотивовані, професійні добровольці", — уточнив нардеп.

Водночас, як зазначено в законі, охочі укласти контракт мають відповідати вимогам щодо стану здоров’я та обов’язково пройти медичну перевірку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто має право вимагати військовий квиток.

Також ми повідомляли, чи має ТЦК право оштрафувати людину за відсутність паперового військово-облікового документу.

ЗСУ армія мобілізація війна в Україні контракт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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