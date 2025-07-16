Контракт із ЗСУ після 60 років - Рада ухвалила закон

Українські військові. Фото: Telegram Генштабу ЗСУ

Громадянам України, які досягли 60-річного віку, дозволили добровільно укладати контракт на службу в Збройних силах. Таке рішення діє виключно на добровільних засадах.

Про це повідомляє нардеп Роман Костенко у Facebook.

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Контракт із ЗСУ після 60 років

"Закон надає особам 60+ років право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби", — пояснив Костенко.

За його словами, це дозволить залучити досвідчених фахівців до виконання завдань на спеціалізованих і небойових посадах.

"Примусу немає — тільки мотивовані, професійні добровольці", — уточнив нардеп.

Водночас, як зазначено в законі, охочі укласти контракт мають відповідати вимогам щодо стану здоров’я та обов’язково пройти медичну перевірку.

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