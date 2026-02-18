Добровільна служба для чоловіків віком 60+ — які умови вступу до війська

Військовослужбовці старшого віку. Фото ілюстративне: 24 ОМБр

Чоловіки віком від 60 років можуть служити, уклавши річний контракт. Така ініціатива виключно добровільна. Скористатися нею можуть ті, кого ВЛК визнала придатним для служби за станом здоров'я.

Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Служба для чоловіків віком 60+

Мобілізації чоловіків віком 60+ немає. Якщо громадянин такого віку хоче долучитися до війська добровільно, він має подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до ТЦК та СП за місцем проживання чи перебування.

Якщо добровольця приймають на службу за контрактом як офіцера, командир військової частини надає лист на укладення контракту, лише коли кандидата погодить Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, військовослужбовці, які уклали контракт, мають право на спеціальну виплату. Сума такої грошової допомоги від держави становить від 26 тисяч 624 гривень до 33 тисяч 280 гривень.

Також ми повідомляли, що контрактники віком 18–24 років отримають мільйон гривень спеціальної виплати. 200 гривень бійцю виплачують одразу після підписання контракту, а решту — під час служби.