Добровольная служба для мужчин в возрасте 60+ — какие условия вступления в войско

Мужчины в возрасте 60+ могут служить по годовому контракту. Такая инициатива исключительно добровольная. Воспользоваться ею могут те, кого ВВК признала пригодным для службы по состоянию здоровья.

Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Служба для мужчин в возрасте 60+

Мобилизации мужчин в возрасте 60+ нет. Если гражданин такого возраста хочет присоединиться к войску добровольно, он должен подать соответствующие обращения и письма от командиров воинских частей в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания.

Если добровольца принимают на службу по контракту как офицера, командир воинской части предоставляет письмо на заключение контракта, только когда кандидатуру одобрит Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, военнослужащие, которые заключили контракт, имеют право на специальную выплату. Сумма такой денежной помощи от государства составляет от 26 тысяч 624 гривен до 33 тысяч 280 гривен.

Также мы сообщали, что контрактники в возрасте 18–24 лет получат миллион гривен специальной выплаты. 200 гривен бойцу выплачивают сразу после подписания контракта, а остаток — во время службы.