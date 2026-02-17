Виплата за контракт 18-24 - формат виплати мільйона

Український контрактник. Фото: 18-24.army.gov.ua

Громадяни, які не досягли 25-річного віку, не підпадають під мобілізацію, але можуть підписати контракт на службу у Збройних силах України за програмою "Контракт 18-24". У Міноборони пояснили, як саме нараховують для цієї категорії громадян спеціальну виплату у розмірі одного мільйона гривень.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі army.gov.ua.

Контракт для призовників і спеціальна виплата

В Україні в 2025 році запустили проєкт "Контракт 18-24".

Згідно із цим проектом, до військової служби можуть долучитися призовники, тобто громадяни віком до 25 років.

Для цієї категорії громадян передбачена спеціальна виплата у розмірі одного мільйона гривень.

Виплата мільйона за "Контрактом 18-24"

У Міністерстві оборони України пояснили, як саме нараховується ця виплата для призовників, які взяли участь у програмі "Контракт 18-24".

200 тисяч гривень такий військовослужбовець має право отримати відразу після підписання контракту на військову службу.

Залишок у розмірі 800 тисяч гривень виплачується уже під час дії контракту, двома частинами.

