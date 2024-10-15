Мобилизация в Украине 2024 — какие преимущества имеют военные, подписавшие контракт

Военнообязанный в ТЦК и СП с документами. Фото: armyinform.com.ua

Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, мобилизация военнообязанных лиц в ряды Вооруженных сил Украины продолжается. Обязательному призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет, не имеющие отсрочки, бронирования и признанные пригодными по состоянию здоровья. В то же время, граждане могут добровольно подписать с ВСУ контракт.

Какие преимущества имеют военные-контрактники в 2024 году, рассказал начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич, пишет Mukachevo.net.

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Так, представитель ТЦК подчеркнул, что контрактная служба открывает перед добровольцами больше возможностей, чем мобилизация.

Первое главное преимущество — те лица, которые собираются подписать контракт, могут самостоятельно выбрать специальность и воинскую часть. Более того, профессию можно будет изменить, если во время подготовки в учебном центре человек найдет себя в другом военном деле.

Также контрактники могут служить в тыловых частях или частях специального транспорта.

"Военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может", — отметил Шахлевич.

Второе, не менее важное, преимущество — при подписании первого контракта государство выплачивает лицу единовременную денежную помощь. В 2024 году такая выплата составляет от 24 224 до 30 280 грн в зависимости от звания.

По словам Сергея Шахлевича, военнослужащие по контракту также получают социальные гарантии:

стабильное денежное довольствие;

медобслуживание;

компенсации по найму жилья.

"Контрактники не только выбирают стабильное денежное довольствие, и обеспечение всем необходимым. Человек там находит побратимов", — подчеркнул представитель ТЦК.

Контракт с ВСУ. Фото: УНИАН

Как заключить контракт с ВСУ

Алгоритм заключения контракта включает:

желание вступить в ряды ВСУ;

поиск должности на сайтах, например Lobby X или Defence;

поиск контактов воинской части и требований конкретной должности;

получение рекомендательного письма от выбранной части.

"Все то же можно сделать в ТЦК, с человеком будет работать наш инструктор, который поможет собрать пакет документов", — сказал Сергей Шахлевич.

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