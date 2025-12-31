Відео
Контракт із ЗСУ в 2026 році — два можливі варіанти

Дата публікації: 31 грудня 2025 15:25
Контрактна служба в ЗСУ 2026 - терміни контракту
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Військовослужбовці, які підписують контракт на військову службу у Збройних силах України, можуть обирати один із варіантів контракту. Ця варіативність діє лише в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Читайте також:

Варіанти із контрактною службою

Громадяни України мають право підписати контракт на військову службу у Збройних силах України.

Це право надається, зокрема, і тому військовому, який уже був мобілізований до лав ЗСУ.

"Наразі у плані укладання контрактів на проходження військової служби є певна варіативність", — зазначається у статті.

Йдеться про дату завершення контракту.

Строкова чи безстрокова служба

Один із варіантів контрактної служби — це служба до моменту оголошення загальної демобілізації, коли б це рішення не було ухвалене.

"Це той варіант контракту, який доступний лише під час дії воєнного стану, або під час мобілізації на особливий період", — пояснили фахівці.

Інший, класичний варіант контракту — на певний строк.

Стандартний термін для рядових під час дії воєнного стану становить три роки, для інших категорій військовослужбовців є інші варіанти з термінами завершення контрактів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим контрактник відрізняється від мобілізованого.

Додамо, ми повідомляли про те, які соціальні гарантії надає держава тим військовим, які підписують перший контракт із ЗСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
