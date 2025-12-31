Контрактна служба в ЗСУ 2026 - терміни контракту

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Військовослужбовці, які підписують контракт на військову службу у Збройних силах України, можуть обирати один із варіантів контракту. Ця варіативність діє лише в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Варіанти із контрактною службою

Громадяни України мають право підписати контракт на військову службу у Збройних силах України.

Це право надається, зокрема, і тому військовому, який уже був мобілізований до лав ЗСУ.

"Наразі у плані укладання контрактів на проходження військової служби є певна варіативність", — зазначається у статті.

Йдеться про дату завершення контракту.

Строкова чи безстрокова служба

Один із варіантів контрактної служби — це служба до моменту оголошення загальної демобілізації, коли б це рішення не було ухвалене.

"Це той варіант контракту, який доступний лише під час дії воєнного стану, або під час мобілізації на особливий період", — пояснили фахівці.

Інший, класичний варіант контракту — на певний строк.

Стандартний термін для рядових під час дії воєнного стану становить три роки, для інших категорій військовослужбовців є інші варіанти з термінами завершення контрактів.

