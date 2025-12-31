Видео
Главная Мобилизация Контракт с ВСУ в 2026 году — два возможных варианта

Контракт с ВСУ в 2026 году — два возможных варианта

Дата публикации 31 декабря 2025 15:25
Контрактная служба в ВСУ 2026 - сроки контракта
Военнослужащий ВСУ. Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Военнослужащие, которые подписывают контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, могут выбирать один из вариантов контракта. Эта вариативность действует только в условиях военного положения.

Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Варианты с контрактной службой

Граждане Украины имеют право подписать контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины.

Это право предоставляется, в частности, и тому военному, который уже был мобилизован в ряды ВСУ.

"Сейчас в плане заключения контрактов на прохождение военной службы есть определенная вариативность", — отмечается в статье.

Речь идет о дате завершения контракта.

Срочная или бессрочная служба

Один из вариантов контрактной службы — это служба до момента объявления всеобщей демобилизации, когда бы это решение не было принято.

"Это тот вариант контракта, который доступен только во время действия военного положения, или во время мобилизации на особый период", — пояснили специалисты.

Другой, классический вариант контракта — на определенный срок.

Стандартный срок для рядовых во время действия военного положения составляет три года, для других категорий военнослужащих есть другие варианты со сроками завершения контрактов.

Напомним, мы ранее писали о том, чем контрактник отличается от мобилизованного.

Добавим, мы сообщали о том, какие социальные гарантии предоставляет государство тем военным, которые подписывают первый контракт с ВСУ.

ВСУ контракт демобилизация военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
