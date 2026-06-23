Міноборони запровадило нові бойові контракти

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Міноборони України

В Україні запровадили нові бойові контракти, які чітко регламентують терміни служби та гарантують військовослужбовцям право на відпочинок. Оновлені умови розробили з урахуванням бойових навантажень і рівня ризиків для операторів БпЛА, артилеристів, фахівців РЕБ та інших затребуваних спеціалістів. Мета нововведень — забезпечити українським захисникам більше правової визначеності, а також створити додаткові стимули для професійного та кар'єрного зростання.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Хто та на який термін може укласти контракт

Нову форму залучення до війська розрахували на дві ключові категорії громадян:

військовозобов'язаних, які прагнуть долучитися до лав ЗСУ;

чинних військовослужбовців, які бажають змінити умови проходження служби.

Термін дії такого бойового контракту є фіксованим і становить два роки.

Гарантії відстрочки після завершення служби

Ключовою перевагою програми є чітко прописаний механізм надання відпочинку. Кожен воїн після виконання умов контракту отримує гарантовану базову відстрочку тривалістю шість місяців.

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Загальний період звільнення від подальшого призову визначають за сукупністю всіх підстав — завдяки додатковим нарахуванням його тривалість може збільшуватися:

+1 день відстрочки — за кожну добу безпосереднього виконання бойових завдань;

— за кожну добу безпосереднього виконання бойових завдань; +1 місяць відстрочки — за кожен рік військового стажу, який людина набула до 2022 року.

Фінансове забезпечення та бонусна система

Грошове забезпечення за новим контрактом формують із двох складових: базової ставки в розмірі 20 тисяч гривень та додаткових винагород. Максимальний обсяг місячної виплати може досягати 120 тисяч гривень.

Розмір бойових виплат поза першою лінією залежить від специфіки та місця виконання обов'язків:

30 тисяч гривень — на посадах у структурах управління та матеріально-технічного забезпечення;

— на посадах у структурах управління та матеріально-технічного забезпечення; 50 тисяч гривень — під час чергувань та роботи на командних пунктах;

— під час чергувань та роботи на командних пунктах; 100 тисяч гривень — за безпосередню участь у бойових діях.

Важливі фінансові особливості

Тим, хто виконує завдання безпосередньо на першій лінії фронту, нарахування здійснюють за стандартами піхотно-штурмового контракту.

Щомісячна додаткова тилова надбавка становить десять тисяч гривень.

Громадянам, які підписують контракт уперше, виплачують одноразову грошову допомогу в розмірі від 27 тисяч гривень до 33 тисяч гривень. Сума залежить від присвоєного військового звання.

Один раз на рік військовослужбовці мають право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Мінімальна сума такої виплати — 20 тисяч гривень.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що молоді військовослужбовці можуть після завершення контракту отримати відстрочку. Йдеться про бійці, які підписали контракт, коли ще не досягли 25-річного віку. Відстрочка триватиме рік.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що з 15 червня до Сил оборони України можна долучитися за новими контрактами. Підписати їх можуть і цивільні, і мобілізовані, і ті, хто вже проходить службу. Перевагою таких контрактів є чіткі терміни служби, гарантовані відстрочки після її завершення та нова система виплат.