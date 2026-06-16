Федоров заявив про старт підписання нових контрактів у ЗСУ

Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що починаючи з понеділка, 15 червня, українці офіційно можуть підписати нові контракти із Силами оборони, в яких передбачені чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки. Підписати контракти можуть цивільній мобілізовані, чинні військові та військової, які вже служать за контрактом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Що сказав Федоров про нові контракти

Михайло Федоров наголосив, що нові контракти передбачають чіткі терміни служби, гарантовані відстрочки після її завершення, нову систему виплат та більше прогнозованості й контролю над власною службою у Силах оборони України.

"Для чинних військовослужбовців це насамперед чітко визначені терміни служби. Залежно від типу контракту вони можуть становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід", — написав він у Telegram.

За словами міністра, для оформлення нових контрактів є кілька способів. Серед таких:

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підписання через застосунок "Армія+" . Потрібно подати рапорт у розділі "Сервіси", потім перейти в "Контракти", після чого відстежувати статус заявки;

. Потрібно подати рапорт у розділі "Сервіси", потім перейти в "Контракти", після чого відстежувати статус заявки; оформлення через свою військову частину . У такому випадку треба подати рапорт через відділення персоналу свої військової частини;

. У такому випадку треба подати рапорт через відділення персоналу свої військової частини; через "Резерв+" . У застосунку в розділі "Вакансії" треба натиснути "Нові контракти", обрати вакансію та подати заявку до підрозділу. Після цього із вами зв'яжеться рекрутер;

. У застосунку в розділі "Вакансії" треба натиснути "Нові контракти", обрати вакансію та подати заявку до підрозділу. Після цього із вами зв'яжеться рекрутер; і ще один спосіб — через центр рекрутингу. Там можна отримати консультацію щодо умови служби, обрати посаду та розпочати оформлення контракту.

"Також уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. Це лише перший етап трансформації. Наше завдання — побудувати систему військової служби зі зрозумілими правилами, справедливими умовами та повагою до людини", — резюмував Федоров.

Пост Федорова про нові контракти. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, за словами міністра оборони, Україна планує залучати до ЗСУ іноземців. Задача полягає в тому, щоб у складі штурмових підрозділів та піхотинців до 50% людей були іноземні громадяни.

Також ми писали, що у Міноборони готують реформу мобілізації. Процес стосуватиметься тих осіб, які в розшуку.