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Головна Мобілізація Контракт в ЗСУ не дає можливості оформити бронь одразу: причина

Контракт в ЗСУ не дає можливості оформити бронь одразу: причина

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 18:20
Чи дадуть бронь після армії: роз'яснення Міністерства оборони
Умови контракту та подальше працевлаштування. Фото: Генштаб ЗСУ, Pexels, колаж Новини.LIVE

Оформити статус заброньованого працівника одразу після повернення з армії неможливо. Колишні контрактники вже мають гарантоване державою звільнення від призову через завершення служби, тому додаткова бронь від мобілізації від критичних підприємств на цей період не оформлюється.

Про це йдеться у роз'ясненні від Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

Чому Міноборони забороняє бронювати військових після контракту

Коли людина після завершення військового контракту йде працювати на критично важливе підприємство і намагається отримати бронювання, то вона може отримати відмову.

Як зазначають у міністерстві, у таких випадках забронювати громадянина не вийде. Згідно з чинним законодавством, сам факт закінчення контракту та завершення проходження військової служби є повноцінною підставою для надання людині відстрочки від мобілізації. Оскільки колишній військовослужбовець уже користується цим законним правом на відпочинок, жодне додаткове оформлення броні на вказаний період просто не застосовується.

Проте шлях до бронювання не закривається назавжди. У Міноборони уточнили, щойно термін дії гарантованої відстрочки після звільнення з армії добіжить кінця, військовозобов'язаний зможе отримати захист від призову на загальних підставах як працівник відповідного підприємства.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, якщо у штаті критичного підприємства, числиться лише один військовозобов'язаний працівник, стандартна 50% квота на нього не поширюється. Юристи пояснили, чи дозволяє це підприємству оформити бронь для цієї єдиної людини.

Водночас для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу діють додаткові поступки: відсутність офіційної прописки чи навіть перебування в базах розшуку через ігнорування повістки не є перешкодою для їхнього тимчасового бронювання. Юристи назвали законний механізм оформлення бронювання для порушників військового обліку

відстрочка контракт Бронь від мобілізації
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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