Терміни контрактної служби у Збройних силах України

Українські військовослужбовці. Фото: "Голос України"

Терміни контрактної служби в Збройних силах України відрізняються залежно від ступеню кандидатів. Найдовший контракт, до 10 років, підписують офіцери льотного складу Повітряних сил ЗСУ.

Про це пише пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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Найкоротші контракти

Контрактна служба у Збройних силах України відрізняється терміном дії контракту.

Найкоротшим є контракт терміном на 1 рік — для:

кандидатів віком від 18 до 25 років (під час дії військового стану, крім офіцерського стану);

кандидатів з медичною та/або психологічною освітою (які приймаються на службу під час воєнного стану).

Чиї контракти діятимуть до 10 років

Рядовий склад зазвичай підписує контракт на 3 роки. Сержантський та старшинський склад — на 3-5 років.

Найдовше — на 5 років — контракт діє для офіцерського складу. А якщо мова про спеціальності льотного складу авіації — аж до 10 років.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну. Наразі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки, можуть бути призвані на військову службу. Проте є також можливість добровільно укласти контракт із ЗСУ. У такому разі декілька категорій матимуть змогу демобілізуватися вже через рік служби.

Ми також повідомляли, що дві категорії військовозобов’язаних українців можуть підписати контракт із ЗСУ на один рік, навіть під час війни. Після закінчення строку контракту військовослужбовці можуть звільнитися.