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Контрактная служба в ВСУ — на какой срок можно подписать договор

22 июля 2024 20:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Срок контрактной службы в Вооруженных силах Украины
Украинские военнослужащие. Фото: "Голос Украины"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Сроки контрактной службы в Вооруженных Силах Украины отличаются в зависимости от степени кандидатов. Длиннейший контракт, до 10 лет, подписывают офицеры летного состава Воздушных сил ВСУ.

Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Кратчайшие контракты

Контрактная служба в Вооруженных Силах Украины отличается сроком действия контракта.

Кратчайшим является контракт сроком на 1 год — для:

  • кандидатов от 18 до 25 лет (во время действия военного положения, кроме офицерского сословия);
  • кандидатов с медицинским и/или психологическим образованием (принимаемых на службу во время военного положения).

Чьи контракты будут действовать до 10 лет

Рядовой состав обычно подписывает контракт на 3 года. Сержантский и старшинский состав — на 3-5 лет.

Дольше всего — на 5 лет — контракт действует для офицерского состава. А если речь идет о специальностях летного состава авиации — вплоть до 10 лет.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки, могут быть призваны на военную службу. Однако есть возможность добровольно заключить контракт с ВСУ. В таком случае несколько категорий смогут демобилизоваться уже через год службы.

Мы также сообщали, что две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.

ВСУ мобилизация контракт военнослужащие авиация

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