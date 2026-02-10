Військовим за контрактом 18–24 хочуть гарантувати річну відстрочку

Контрактникам хочуть гарантувати відстрочку від мобілізації
Військовослужбовці, які підписують контракт "18–24", можливо отримають право на відстрочку від мобілізації. У міністерстві оборони хочуть, щоб вона тривала рік після завершення служби.
Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, передає Новини.LIVE.
Контрактники віком від 18 до 24 років зможуть отримати відстрочку
За його словами, можливість річної відстрочки є ключовою складовою контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років, які добровільно ухвалюють рішення про службу.
Федоров повідомив, що команда Міністерства оборони спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт. Документ планують уже цього тижня повторно винести на голосування у парламенті.
"Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки", — заявив Федоров.
У Міністерстві оборони розраховують на підтримку народних депутатів. Федоров підкреслив, що подібні інструменти зміцнюють систему комплектування, підвищують довіру до державних інституцій і сприяють формуванню сучасної професійної армії, у якій служба є добровільним і усвідомленим вибором.
Нагадаємо, про наміри Верховної Ради ухвалити законопроєкт про відстрочку говорив й нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.
Тим часом омбудсман України Дмитро Лубінець назвав область, де найбільша кількість скарг на роботу ТЦК.
