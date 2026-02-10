Відео
Контрактникам хочуть гарантувати відстрочку від мобілізації

Контрактникам хочуть гарантувати відстрочку від мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:32
Військовим за контрактом 18–24 хочуть гарантувати річну відстрочку
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: REUTERS/Stringer

Військовослужбовці, які підписують контракт "18–24", можливо отримають право на відстрочку від мобілізації. У міністерстві оборони хочуть, щоб вона тривала рік після завершення служби.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Контрактники віком від 18 до 24 років зможуть отримати відстрочку

За його словами, можливість річної відстрочки є ключовою складовою контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років, які добровільно ухвалюють рішення про службу. 

Федоров повідомив, що команда Міністерства оборони спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт. Документ планують уже цього тижня повторно винести на голосування у парламенті.

"Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки", — заявив Федоров.

У Міністерстві оборони розраховують на підтримку народних депутатів. Федоров підкреслив, що подібні інструменти зміцнюють систему комплектування, підвищують довіру до державних інституцій і сприяють формуванню сучасної професійної армії, у якій служба є добровільним і усвідомленим вибором.

Нагадаємо, про наміри Верховної Ради ухвалити законопроєкт про відстрочку говорив й нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Тим часом омбудсман України Дмитро Лубінець назвав область, де найбільша кількість скарг на роботу ТЦК.

Михайло Федоров закон ЗСУ мобілізація відстрочка контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
