Контрактникам хотят гарантировать отсрочку от мобилизации

Контрактникам хотят гарантировать отсрочку от мобилизации


Дата публикации 10 февраля 2026 12:32
Военным по контракту 18-24 хотят гарантировать годовую отсрочку
Военнослужащие ВСУ. Фото: REUTERS/Stringer

Военнослужащие, которые подписывают контракт "18-24", возможно получат право на отсрочку от мобилизации. В министерстве обороны хотят, чтобы она длилась год после завершения службы.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает Новости.LIVE.

Читайте также:

Контрактники в возрасте от 18 до 24 лет смогут получить отсрочку

По его словам, возможность годовой отсрочки является ключевой составляющей контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно принимают решение о службе.

Федоров сообщил, что команда Министерства обороны совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект. Документ планируют уже на этой неделе повторно вынести на голосование в парламенте.

"Это о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые добровольно выбирают путь защитника. Мы должны сдержать обещание", - заявил Федоров.

В Министерстве обороны рассчитывают на поддержку народных депутатов. Федоров подчеркнул, что подобные инструменты укрепляют систему комплектования, повышают доверие к государственным институтам и способствуют формированию современной профессиональной армии, в которой служба является добровольным и осознанным выбором.

Напомним, о намерениях Верховной Рады принять законопроект об отсрочке говорил и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Тем временем омбудсман Украины Дмитрий Лубинец назвал область, где наибольшее количество жалоб на работу ТЦК.

Михаил Федоров закон ВСУ мобилизация отсрочка контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
