Военным по контракту 18-24 хотят гарантировать годовую отсрочку

Военнослужащие, которые подписывают контракт "18-24", возможно получат право на отсрочку от мобилизации. В министерстве обороны хотят, чтобы она длилась год после завершения службы.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает Новости.LIVE.

По его словам, возможность годовой отсрочки является ключевой составляющей контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно принимают решение о службе.

Федоров сообщил, что команда Министерства обороны совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект. Документ планируют уже на этой неделе повторно вынести на голосование в парламенте.

"Это о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые добровольно выбирают путь защитника. Мы должны сдержать обещание", - заявил Федоров.

В Министерстве обороны рассчитывают на поддержку народных депутатов. Федоров подчеркнул, что подобные инструменты укрепляют систему комплектования, повышают доверие к государственным институтам и способствуют формированию современной профессиональной армии, в которой служба является добровольным и осознанным выбором.

Напомним, о намерениях Верховной Рады принять законопроект об отсрочке говорил и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Тем временем омбудсман Украины Дмитрий Лубинец назвал область, где наибольшее количество жалоб на работу ТЦК.