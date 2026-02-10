Военным по контракту 18-24 хотят гарантировать годовую отсрочку

Контрактникам хотят гарантировать отсрочку от мобилизации
Военнослужащие, которые подписывают контракт "18-24", возможно получат право на отсрочку от мобилизации. В министерстве обороны хотят, чтобы она длилась год после завершения службы.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает Новости.LIVE.
Контрактники в возрасте от 18 до 24 лет смогут получить отсрочку
По его словам, возможность годовой отсрочки является ключевой составляющей контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно принимают решение о службе.
Федоров сообщил, что команда Министерства обороны совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект. Документ планируют уже на этой неделе повторно вынести на голосование в парламенте.
"Это о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые добровольно выбирают путь защитника. Мы должны сдержать обещание", - заявил Федоров.
В Министерстве обороны рассчитывают на поддержку народных депутатов. Федоров подчеркнул, что подобные инструменты укрепляют систему комплектования, повышают доверие к государственным институтам и способствуют формированию современной профессиональной армии, в которой служба является добровольным и осознанным выбором.
Напомним, о намерениях Верховной Рады принять законопроект об отсрочке говорил и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.
Тем временем омбудсман Украины Дмитрий Лубинец назвал область, где наибольшее количество жалоб на работу ТЦК.
