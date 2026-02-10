Відстрочка для бійців 18-24 — Веніславський прокоментував

Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада найближчим часом може ухвалити законопроєкт, який передбачає відстрочку для певної категорії захисників. Документ гарантує молодим військовослужбовцям після року служби 12 місяців відпочинку без повторної мобілізації.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі програми Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Відстрочка для молодих бійців

За словами Веніславського, після 11 лютого проблем з ухваленням законопроєкту не повинно виникнути.

Він зазначив, що документ давно підготовлений, однак раніше його не приймали через політичні причини та перекручування фактів.

"Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми його ухвалимо. І молоді люди, які відслужили за контрактом, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані до жодних секторів оборони", — сказав Веніславський.

