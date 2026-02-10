Відео
Відстрочка для бійців 18-24 — у Раді розкрили нові деталі

Відстрочка для бійців 18-24 — у Раді розкрили нові деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 00:33
Відстрочка для бійців 18-24 — Веніславський прокоментував
Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада найближчим часом може ухвалити законопроєкт, який передбачає відстрочку для певної категорії захисників. Документ гарантує молодим військовослужбовцям після року служби 12 місяців відпочинку без повторної мобілізації.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі програми Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Відстрочка для молодих бійців

За словами Веніславського, після 11 лютого проблем з ухваленням законопроєкту не повинно виникнути.

Він зазначив, що документ давно підготовлений, однак раніше його не приймали через політичні причини та перекручування фактів.

"Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми його ухвалимо. І молоді люди, які відслужили за контрактом, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані до жодних секторів оборони", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, до цього стало відомо, з яких причин можуть скасувати відстрочку для військовозобов’язаних.

А також ми писали, скільки треба чекати на відстрочку.

Верховна Рада Федір Веніславський мобілізація війна в Україні відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
