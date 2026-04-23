Кредит для курсанта: відсотки доведеться платити

Українські курсанти. Фото: Міноборони

Курсанти військових вищих навчальних закладів вважаються військовослужбовцями ЗСУ. Але деякі переваги, передбачені для військових, на курсантів не розповсюджуються. Зокрема, вони не мають права на пільгові кредити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Пільги для військових

Українська держава надає чинним військовослужбовцям цілу низку пільг. Це, зокрема, і фінансові пільги.

Так, військовослужбовці можуть отримати кредит на пільгових умовах. Цими умовами можуть бути, наприклад, знижені відсотки за кредитом.

Крім того, за деяких умов навіть пільгові, низькі відсотки за кредитом можуть бути ще більше знижені. А у окремих випадках їх взагалі скасовують.

Читайте також:

Курсанти не мають права на пільги

До юристів звернувся громадянин, який є курсантом, тобто навчається у військовому виші. Чоловік поцікавився, чи розповсюджуються на нього державні фінансові пільги, передбачені для військових.

Зокрема, курсант поцікавився, чи може він отримати знижку на сплату відсотків за кредитом. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "На жаль, курсанти не входять до цієї категорії".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, чому курсанти не мають права на пільгові кредити. Айвазян наголосив: "Ви не маєте такого права, оскільки не брали та не берете участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

В Україні окремі категорії військовослужбовців звільняються від відсотків та штрафів за кредитами на час служби. Кредитні канікули можна оформити з першого дня мобілізації. Також пільга надається дружинам та чоловікам захисників.

У державному "Ощадбанку" пояснили, від чого залежить право на надання кредитів для військовослужбовців. Деякі з них скаржаться на обмеження за рахунком.