Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Кредит для курсанта: відсотки доведеться платити

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 20:00
Українські курсанти. Фото: Міноборони

Курсанти військових вищих навчальних закладів вважаються військовослужбовцями ЗСУ. Але деякі переваги, передбачені для військових, на курсантів не розповсюджуються. Зокрема, вони не мають права на пільгові кредити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Пільги для військових

Українська держава надає чинним військовослужбовцям цілу низку пільг. Це, зокрема, і фінансові пільги.

Так, військовослужбовці можуть отримати кредит на пільгових умовах. Цими умовами можуть бути, наприклад, знижені відсотки за кредитом.

Крім того, за деяких умов навіть пільгові, низькі відсотки за кредитом можуть бути ще більше знижені. А у окремих випадках їх взагалі скасовують.

Читайте також:

Курсанти не мають права на пільги

До юристів звернувся громадянин, який є курсантом, тобто навчається у військовому виші. Чоловік поцікавився, чи розповсюджуються на нього державні фінансові пільги, передбачені для військових.

Зокрема, курсант поцікавився, чи може він отримати знижку на сплату відсотків за кредитом. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "На жаль, курсанти не входять до цієї категорії".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, чому курсанти не мають права на пільгові кредити. Айвазян наголосив: "Ви не маєте такого права, оскільки не брали та не берете участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якими є умови кредитних канікул для військових в Україні.

В Україні окремі категорії військовослужбовців звільняються від відсотків та штрафів за кредитами на час служби. Кредитні канікули можна оформити з першого дня мобілізації. Також пільга надається дружинам та чоловікам захисників.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в державному банку пояснили причини обмежень видачі кредитів для військових.

У державному "Ощадбанку" пояснили, від чого залежить право на надання кредитів для військовослужбовців. Деякі з них скаржаться на обмеження за рахунком.

пільги кредит під час війни курсанти
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації