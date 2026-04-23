Кредит для курсанта: проценты придется платить

Курсанты военных высших учебных заведений считаются военнослужащими ВСУ. Но некоторые преимущества, предусмотренные для военных, на курсантов не распространяются. В частности, они не имеют права на льготные кредиты.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Льготы для военных

Украинское государство предоставляет действующим военнослужащим целый ряд льгот. Это, в частности, и финансовые льготы.

Так, военнослужащие могут получить кредит на льготных условиях. Этими условиями могут быть, например, снижены проценты по кредиту.

Кроме того, при некоторых условиях даже льготные, низкие проценты по кредиту могут быть еще больше снижены. А в отдельных случаях их вообще отменяют.

Курсанты не имеют права на льготы

К юристам обратился гражданин, который является курсантом, то есть учится в военном вузе. Мужчина поинтересовался, распространяются ли на него государственные финансовые льготы, предусмотренные для военных.

В частности, курсант поинтересовался, может ли он получить скидку на уплату процентов по кредиту. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "К сожалению, курсанты не входят в эту категорию".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, почему курсанты не имеют права на льготные кредиты. Айвазян подчеркнул: "Вы не имеете такого права, поскольку не принимали и не принимаете участие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

В Украине отдельные категории военнослужащих освобождаются от процентов и штрафов по кредитам на время службы. Кредитные каникулы можно оформить с первого дня мобилизации. Также льгота предоставляется женам и мужьям защитников.

В государственном "Ощадбанке" объяснили, от чего зависит право на предоставление кредитов для военнослужащих. Некоторые из них жалуются на ограничения по счету.