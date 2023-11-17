Кримінальна відповідальність призовників — коли на чоловіків чекає радикальне покарання

Військовослужбовці в Україні. Фото: АрміяInform

У разі повної придатності до військової служби відмова від мобілізації в Україні не допускається. Ігнорування виклику в ТЦК або неявка до збірних пунктів може спричинити адміністративні або навіть кримінальні санкції.

Про це повідомляє НВ.

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Кримінальне покарання для військовозобов'язаних

В Україні кримінальне покарання передбачено за такі дії:

Уникнення призову на службу офіцерами;

Ухилення від призову у період мобілізації;

Невиконання вимог військового обліку чи участь у навчальних зборах.

У випадках ухилення від служби суди України можуть винести вирок про позбавлення волі. Таке рішення приймається, коли призовник, який не має права на відстрочку та пройшов медичну комісію, був визнаний придатним або частково придатним до служби та отримав мобілізаційне повідомлення з точними деталями, включаючи дату та місце явки до збірного пункту.

Недотримання правил у період особливих обставин, зокрема, передбачає штраф від 850 до 1700 гривень. При повторному порушенні настає кримінальна відповідальність, до позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні чоловікам від 18 до 60 років все частіше видають повістки у публічних місцях. Втім, як виявилося, за неявку до ТЦК військовозобов'язаний може отримати тюремний термін.