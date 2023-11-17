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В каких случаях военнообязанный может получить тюремный срок — объяснение юриста

17 ноября 2023 16:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В каких случаях военнообязанный может получить тюремный срок — объяснение юриста
Сотрудники ТЦК раздают повестки военнообязанным. Фото: krapka.rv.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине мужчинам от 18 до 60 лет все чаще выдают повестки в публичных местах. Впрочем, как оказалось, за неявку в ТЦК военнообязанный может получить тюремный срок.

Об этом сообщил юрист Николай Максимов.

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В каких случаях военнообязанный может получить тюремный срок

По словам адвоката, за неявку в ТЦК нарушитель может получить штраф в 3400 гривен. Кроме того, за неявку по повестке можно привлекать к административной ответственности в течение двух месяцев. При этом без присутствия призывника нельзя составить протокол, и если человек не является в этот срок, дело автоматически закрывается.

"ТЦК может объявить призывника в розыск для составления протокола. Полиция может его задержать по запросу из райотдела. Но если три месяца человек находится в розыске и его не обнаружили, его данные удаляются из базы", — пояснил Максимов.

Также юрист указал, что сотрудники военкоматов могут добавить уголовную ответственность, вручая первую повестку с предупреждением о нарушении правил воинского учета, но это редко случается.

"Предупреждение от военкома — это документ, где указано предупреждение об уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета. Необходимо расписаться в этом документе. Однако большинство уголовных дел связаны с игнорированием повестки на отправку после прохождения медкомиссии", — добавил юрист.

Неявка в ТЦК из-за воздушной тревоги

Отмечается, что суды часто не считают достаточным аргументом для неприбытия отсутствие из-за сигналов воздушной тревоги. Более убедительными считаются доказательства медицинских ограничений, подкрепленные соответствующими справками о плохом здоровье, как отметил юрист.

Кроме того, за уклонение от мобилизации и за несоблюдение требований о постановке на воинский учет предусмотрены разные виды наказаний. При втором нарушении, может последовать штраф в размере от 5 100 до 8 500 гривен или назначение исправительных работ на срок до одного года.

Напомним, что во время мобилизации мужчины в Украине могут получать повестки во многих местах. Нередко сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки проверяют на улице документы у прохожих.

Кроме того, работники ТЦК и СП начали активно использовать систему "Оберіг" — единственный госреестр военнообязанных в Украине. Адвокат Роман Симутин рассказал, законно ли такое использование

 

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