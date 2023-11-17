Криминальная ответственность призывников — когда мужчин ожидает радикальное наказание

Военнослужащие в Украине. Фото: АрміяInform

В случае полной пригодности к военной службе, отказ от мобилизации в Украине не допускается. Игнорирование вызова в ТЦК или неявка в сборные пункты может повлечь за собой административные или даже уголовные санкции.

Об этом сообщает НВ.

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В Украине уголовное наказание предусмотрено за следующие действия:

Избегание призыва на службу офицерами;

Уклонение от призыва в период мобилизации;

Невыполнение требований военного учета или участие в учебных сборах.

В случаях уклонения от службы, суды Украины могут вынести приговор о лишении свободы. Такое решение принимается, когда призывник, не имеющий права на отсрочку и прошедший медицинскую комиссию, был признан годным или частично годным к службе и получил мобилизационное уведомление с точными деталями, включая дату и место явки в сборный пункт.

Несоблюдение правил в период особых обстоятельств, в частности, предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Напомним, что в Украине мужчинам от 18 до 60 лет все чаще выдают повестки в публичных местах. Впрочем, как оказалось, за неявку в ТЦК военнообязанный может получить тюремный срок.