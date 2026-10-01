Хто має право на відстрочку або звільнення від призову в жовтні 2026 року

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

У жовтні 2026 року в Україні діятимуть визначені законом підстави для звільнення від мобілізації. Вони стосуються, зокрема, окремих категорій за віком, станом здоров’я, навчанням, сімейними обставинами та бронюванням. Водночас право на відстрочку потрібно підтвердити належним чином.

Про це з посиланням на ТСН передає Новини.LIVE

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Кого не можуть мобілізувати у жовтні

Перелік категорій, які не підлягають призову під час мобілізації, визначає стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Водночас закон передбачає низку умов для отримання відстрочки.

Вік і стан здоров'я

Від мобілізації звільняють чоловіків, які не досягли 25 років, якщо вони не мають статусу військовозобов'язаного, а також громадян, які досягли 60 років.

Водночас для чоловіків до 25 років є винятки. Зокрема, йдеться про тих, хто має статус військовозобов'язаного через проходження військової підготовки, службу або інші передбачені законом підстави.

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Окремою підставою є стан здоров'я. Не підлягають призову люди з інвалідністю, а також ті, кого військово-лікарська комісія визнала непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку.

Хто має бронювання або відстрочку

Не можуть призвати і заброньованих працівників підприємств та установ, які мають право на бронювання. Відомості про нього мають бути зазначені у військово-обліковому документі.

Відстрочку також можуть отримати громадяни за сімейними обставинами та з інших підстав, передбачених статтею 23 закону. Серед них — окремі батьки, опікуни та люди, які доглядають за близькими.

При цьому самої підстави недостатньо: право на відстрочку потрібно оформити. Чинні правила передбачають можливість переоформити відстрочку, якщо з'явилася інша законна підстава.

Студенти та педагоги

Право на відстрочку мають також окремі категорії студентів і педагогічних працівників. Для цього мають виконуватися умови, визначені законом, зокрема щодо навчання та основного місця роботи.

Звільнені з полону

Окрема норма стосується громадян, яких звільнили з російського полону. Вони не підлягають примусовому призову та можуть піти на військову службу лише за власним бажанням.

Відстрочка після однорічного контракту

У 2026 році закон також передбачає 12-місячну відстрочку для військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років після звільнення з однорічного контракту на визначених законом підставах. Відповідна норма набула чинності у березні 2026 року.

Таким чином, право не підлягати мобілізації залежить від конкретної підстави та її документального підтвердження. Наявність обставини, яка дає право на відстрочку, не завжди означає, що вона автоматично з'явиться у військово-обліковому документі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка повідомляв, що потреби в мобілізації жінок наразі немає. Ситуація на фронті не настільки критична. До того ж чимало українок долучаються до війська добровільно.

Також Новини.LIVE з посиланням на члена комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослава Куця повідомляв, що військовозобов'язаних, яких перебувають за кордоном, зокрема в Німеччині, можуть повернути на Батьківщину. Наразі механізм екстрадиції лише розробляють. Підготовка до його впровадження може тривати близько року.