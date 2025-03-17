Коли закривають справи за СЗЧ - що треба знати

Затриманий за СЗЧ військовий. Фото: "Громадське радіо"

Проти військовослужбовців ЗСУ, які здійснили самовільне залишення частини, відкривають кримінальну справу. Та існують ситуації, коли ці кримінальні справи врешті закривають.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується мобілізація військовозобовʼязаного населення.

Частина мобілізованих військовослужбовців з тих чи інших причин здійснила самовільне залишення частини (СЗЧ).

За це проти них було відкрито кримінальні справи.

Проти кого кримінальні справи за СЗЧ закрили

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, у які ситуації кримінальну справу проти військового після повернення із СЗЧ можуть закрити.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що такий варіант є реальним, але лише у випадку, коли повернення із СЗЧ сталося до 1 березня 2025 року.

"Закривають. Таких справ багато", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де служитимуть військовослужбовці відразу після повернення із СЗЧ.

Додамо, ми повідомляли про те, що в додатку "Армія+" зʼявився рапорт на повернення військового із СЗЧ.