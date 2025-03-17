Когда закрывают дела по СОЧ - что надо знать

Задержанный за СОЧ военный. Фото: "Громадське радіо"

Против военнослужащих ВСУ, которые совершили самовольное оставление части, открывают уголовное дело. Но существуют ситуации, когда эти уголовные дела в конце концов закрывают.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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СОЧ и уголовные дела

В Украине продолжается мобилизация военнообязанного населения.

Часть мобилизованных военнослужащих по тем или иным причинам совершила самовольное оставление части (СОЧ).

За это против них были открыты уголовные дела.

Против кого уголовные дела за СОЧ закрыли

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каких ситуациях уголовное дело против военного после возвращения из СОЧ могут закрыть.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что такой вариант реален, но только в случае, когда возвращение из СОВЧ произошло до 1 марта 2025 года.

"Закрывают. Таких дел много", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, где будут служить военнослужащие сразу после возвращения из СОЧ.

Добавим, мы сообщали о том, что в приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение военного из СОЧ.