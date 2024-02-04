Куди і звідки в армії перевестись найскладніше — розповідь військового
В українській армії найскладніше — перевестися з одного армійського корпуса в інший. Також дуже складно перейти на службу з Національної гвардії у Збройні сили України і навпаки.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Де військовим перевестись найскладніше
За словами Козятинського, одним із найскладніших переведень військовослужбовців ЗСУ є процес переведення в інший армійський корпус.
"Не кажучи вже про іншу структуру сил оборони (наприклад, з НГУ в ЗСУ)", — наголосив бойовий медик.
Не забувайте про Генштаб
Рішення Генерального штабу ЗСУ є безповоротним, на це треба зважати, пояснив Дмитро Козятинський.
"Бували випадки, коли люди подавались на переведення, з часом забували про це, спокійно собі служили далі, а потім раптом приходив наказ, і їм доводилось їхати в нове місце", — пояснив військовослужбовець Збройних сил України, який сам пройшов процес переведення з однієї військової частини в іншу.
Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестися на службу за місцем проживання.
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