Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Куди і звідки в армії перевестись найскладніше — розповідь військового arrow

Куди і звідки в армії перевестись найскладніше — розповідь військового

4 лютого 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Куди і звідки в армії перевестись найскладніше — розповідь військового
Військовослужбовці Нацгвардії. Фото: "Усі онлайн"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В українській армії найскладніше — перевестися з одного армійського корпуса в інший. Також дуже складно перейти на службу з Національної гвардії у Збройні сили України і навпаки.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Читайте також:

Де військовим перевестись найскладніше

За словами Козятинського, одним із найскладніших переведень військовослужбовців ЗСУ є процес переведення в інший армійський корпус.

"Не кажучи вже про іншу структуру сил оборони (наприклад, з НГУ в ЗСУ)", — наголосив бойовий медик.

Не забувайте про Генштаб

Рішення Генерального штабу ЗСУ є безповоротним, на це треба зважати, пояснив Дмитро Козятинський.

"Бували випадки, коли люди подавались на переведення, з часом забували про це, спокійно собі служили далі, а потім раптом приходив наказ, і їм доводилось їхати в нове місце", — пояснив військовослужбовець Збройних сил України, який сам пройшов процес переведення з однієї військової частини в іншу.

Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестися на службу за місцем проживання.

ЗСУ
Нацгвардія
армія
військові
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі