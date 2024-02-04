Куда и откуда в армии перевестись сложнее всего — рассказ военного
В украинской армии сложнее всего — перевестись из одного армейского корпуса в другой. Также сложно перейти на службу из Национальной гвардии в Вооруженные силы Украины и наоборот.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Где военным перевестись сложнее всего
По словам Козятинского, одним из самых сложных переводов военнослужащих ВСУ является процесс перевода в другой армейский корпус.
"Не говоря уже о другой структуре сил обороны (например, из НГУ в ВСУ)", — подчеркнул боевой медик.
Не забывайте о Генштабе
Решение Генерального штаба ВСУ безвозвратно, это нужно учитывать, пояснил Дмитрий Козятинский.
"Бывали случаи, когда люди подавались на перевод, со временем забывали об этом, спокойно служили себе дальше, а потом вдруг приходил приказ и им приходилось ехать в новое место", — пояснил военнослужащий Вооруженных сил Украины, который сам прошел процесс перевода из одной военной части в другую.
Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.
Читайте Новини.LIVE!