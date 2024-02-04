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Куда и откуда в армии перевестись сложнее всего — рассказ военного

4 февраля 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Куда и откуда в армии перевестись сложнее всего — рассказ военного
Военнослужащие Нацгвардии. Фото: "Усі онлайн"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

В украинской армии сложнее всего — перевестись из одного армейского корпуса в другой. Также сложно перейти на службу из Национальной гвардии в Вооруженные силы Украины и наоборот.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, одним из самых сложных переводов военнослужащих ВСУ является процесс перевода в другой армейский корпус.

"Не говоря уже о другой структуре сил обороны (например, из НГУ в ВСУ)", — подчеркнул боевой медик.

Не забывайте о Генштабе

Решение Генерального штаба ВСУ безвозвратно, это нужно учитывать, пояснил Дмитрий Козятинский.

"Бывали случаи, когда люди подавались на перевод, со временем забывали об этом, спокойно служили себе дальше, а потом вдруг приходил приказ и им приходилось ехать в новое место", — пояснил военнослужащий Вооруженных сил Украины, который сам прошел процесс перевода из одной военной части в другую.

Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.

ВСУ
Нацгвардия
армия
военные
война в Украине

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