Головна Мобілізація Куди можуть призвати чоловіків у віці 50-60 років — що відомо

Куди можуть призвати чоловіків у віці 50-60 років — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 04:30
Мобілізація в Україні - куди відправляють чоловіків віком 50-60 років
Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні мобілізація стосується військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Проте людей, яким більше 50, можуть призвати лише до частин, які не виконують завдання на фронті.

Про це повідомляє "24 Канал".

Читайте також:

Що відомо про мобілізацію чоловіків від 50 до 60 років

Станом на сьогодні загальна мобілізація охоплює й ту частину чоловіків, яким уже виповнилося 50 років. Осіб цієї вікової категорії можуть викликати до територіальних центрів комплектування та направити на проходження ВЛК.

Водночас чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають призову за умови належного стану здоров’я, а також залежно від того, чи мають вони військову спеціальність. Щодо броні або відстрочки — таким чоловікам оформлюють їх на загальних підставах.

Таким чином, за наявності затребуваної спеціальності військовозобов’язаного можуть мобілізувати навіть у віці 55–59 років. Найчастіше чоловіків цього віку залучають до служби в тилових підрозділах, без направлення до штурмових частин.

Раніше заступниця начальника Київського ТЦК Лариса Козак зазначила, що чоловіків старших за 50 років зазвичай призначають на посади у сфері логістики, водіями або до інших тилових підрозділів.

Разом із тим чоловіки цієї вікової групи, як і молодші військовозобов’язані, мають право на відстрочку у разі, якщо вони:

  • визнані непридатними до служби за станом здоров’я або мають інвалідність;
  • є батьком трьох і більше дітей;
  • здійснюють догляд за близькими особами з інвалідністю;
  • мають інші підстави, передбачені законодавством.

Оформлення відстрочок або броні для такої людей роблять на загальних підставах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що юристи сказали, кого з військовозобов'язаних осіб можуть виключити з військового обліку.

Також ми повідомляли, що за прогнозом юриста Геннадія Друзенко, після війни українці масово підуть до судів, що спричинить посадки представників ТЦК за "бусифікацію".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
