Куда могут призвать мужчин в возрасте 50-60 лет — что известно

Куда могут призвать мужчин в возрасте 50-60 лет — что известно

Дата публикации 15 декабря 2025 04:30
Мобилизация в Украине - куда отправляют мужчин в возрасте 50-60 лет
Украинские военнослужащие на построении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине мобилизация касается военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Однако людей, которым больше 50, могут призвать только в части, которые не выполняют задачи на фронте. 

Об этом сообщает "24 Канал".

Что известно о мобилизации мужчин от 50 до 60 лет

На сегодня общая мобилизация охватывает и ту часть мужчин, которым уже исполнилось 50 лет. Лиц этой возрастной категории могут вызвать в территориальные центры комплектования и направить на прохождение ВВК.

В то же время мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат призыву при условии надлежащего состояния здоровья, а также в зависимости от того, имеют ли они военную специальность. Что касается брони или отсрочки - таким мужчинам оформляют их на общих основаниях.

Таким образом, при наличии востребованной специальности военнообязанного могут мобилизовать даже в возрасте 55-59 лет. Чаще всего мужчин этого возраста привлекают к службе в тыловых подразделениях, без направления в штурмовые части.

Ранее заместитель начальника Киевского ТЦК Лариса Козак отметила, что мужчин старше 50 лет обычно назначают на должности в сфере логистики, водителями или в другие тыловые подразделения.

Вместе с тем мужчины этой возрастной группы, как и младшие военнообязанные, имеют право на отсрочку в случае, если они:

  • Признаны непригодными к службе по состоянию здоровья или имеют инвалидность;
  • являются отцом трех и более детей;
  • осуществляют уход за близкими лицами с инвалидностью;
  • имеют другие основания, предусмотренные законодательством.

Оформление отсрочек или брони для такой людей делают на общих основаниях.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
